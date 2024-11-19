Американские элиты решили вытереть ноги об Путина: как его унизили

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Ткачик Олеся
Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, заявляют, что этой ночью Украина впервые нанесла удар по территории РФ американскими баллистическими ракетами ATACMS, успешно поразив цель, отметил военный обозреватель Игаль Левин.
Владимир Путин
По его словам, речь идет про 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области, где действительно что-то жахнуло.
А еще, добавляет эксперт, у Украины есть производство своих ракет, заявляется, что 100 в год. Поэтому России еще нужно доказать, что это были не украинские ракеты.
По его словам, учитывая, с каким неадекватным остервенением Кремль пытается выдавить ВСУ из Курщины, это явно говорит о том, что Путин к моменту, когда Трамп придет с вопросом о сделке, хочет, чтобы война была только внутри Украины.
Он предположил, что, вероятно, США именно через сложную систему ходов таким мальчиком и выставляют Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые в истории ВСУ ударили по территории РФ американскими баллистическими ракетами.
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