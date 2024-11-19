Американские элиты решили вытереть ноги об Путина: как его унизили

Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, заявляют, что этой ночью Украина впервые нанесла удар по территории РФ американскими баллистическими ракетами ATACMS, успешно поразив цель, отметил военный обозреватель Игаль Левин.

Владимир Путин

По его словам, речь идет про 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области, где действительно что-то жахнуло.

"Отлично. Что там Путин? Напомню, что он заявил черным по белому, что это будет означать войну России против США. И что? Что дальше? Кому он будет войну объявлять теперь? Администрации Трампа? Удачи, как говорится", — отмечает Левин.

А еще, добавляет эксперт, у Украины есть производство своих ракет, заявляется, что 100 в год. Поэтому России еще нужно доказать, что это были не украинские ракеты.

"Может, это "Нептуны" или "Сапсаны". Словами классика: "какие ваши доказательства?" Короче, красивый ход. Чую, что американские элиты решили нормально так повытирать ноги об пыню. И снова, по своей классике, 5D-шахмат. Украине с этого нужно выжимать сейчас максимум", — считает Левин.

По его словам, учитывая, с каким неадекватным остервенением Кремль пытается выдавить ВСУ из Курщины, это явно говорит о том, что Путин к моменту, когда Трамп придет с вопросом о сделке, хочет, чтобы война была только внутри Украины.

"А тут у нас не "украинский кризис", а самая настоящая война, где у РФ не все под контролем, да еще и ракеты летят на голову. Деловые дяди не любят, когда мальчики, которые хотят казаться взрослыми, не справляются с проблемами в своей зоне ответственности", — добавил эксперт.

Он предположил, что, вероятно, США именно через сложную систему ходов таким мальчиком и выставляют Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые в истории ВСУ ударили по территории РФ американскими баллистическими ракетами.



