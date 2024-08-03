Апофеоз идиотизма: в России школьников учат разгонять митинги

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Марьян Ощановский
Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России провел профориентационное занятие в детском лагере "Джем" Ульяновской области.
Школьников в РФ обучают полицейским приемам. Фото из открытых источников
Как сообщают российские медиа, на занятиях школьникам выдали шлемы, щиты и дубинки, дали померить бронежилеты и показали, как подавлять беспорядки.
Сообщается, что управление выложило фотографии с отчетом о мероприятии, на которых дети позировали в амуниции спецназовцев, а инструкторы показывали, как нужно обезвреживать нарушителя, заламывая ему руки и опрокидывая лицом в пол.
Отмечается, что позже пост об обучении российских школьников был удалён.
Как известно, подобные занятия неоднократно проводились в детских образовательных учреждениях разных городов России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по указанию путинского режима был арестован 2 августа бывший заместитель командира с тыла 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковник Дмитрий Пешков. Его обвинили в хищении продовольственных пайков. В отчете отмечается, что российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и обвинили его в хищении продовольственных пайков для воюющих в Украине российских солдат, в чем он не признал себя виновным.
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