Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России провел профориентационное занятие в детском лагере "Джем" Ульяновской области.

Школьников в РФ обучают полицейским приемам. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, на занятиях школьникам выдали шлемы, щиты и дубинки, дали померить бронежилеты и показали, как подавлять беспорядки.

"Особый интерес вызвали приемы по задержанию правонарушителей. Сотрудники ОСН "Шквал" продемонстрировали несколько эффективных техник и рассказали о важности соблюдения закона", – заявили в УФСИН по Ульяновской области.

Сообщается, что управление выложило фотографии с отчетом о мероприятии, на которых дети позировали в амуниции спецназовцев, а инструкторы показывали, как нужно обезвреживать нарушителя, заламывая ему руки и опрокидывая лицом в пол.

Отмечается, что позже пост об обучении российских школьников был удалён.

Как известно, подобные занятия неоднократно проводились в детских образовательных учреждениях разных городов России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по указанию путинского режима был арестован 2 августа бывший заместитель командира с тыла 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковник Дмитрий Пешков. Его обвинили в хищении продовольственных пайков. В отчете отмечается, что российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и обвинили его в хищении продовольственных пайков для воюющих в Украине российских солдат, в чем он не признал себя виновным.

