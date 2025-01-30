Армия РФ получила серьезную проблему, точно повлияющую на бои в Украине

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Ткачик Олеся
В армии РФ понемногу ощущаются проблемы с личным составом, отметил политолог Роман Пономаренко. Он напомнил, что два дня назад Deepstate отметили постепенное падение интенсивности штурмовых действий врага: 4304 на 27 января против 6247 в декабре. По его словам, частично это объясняется тем, что в декабре россияне интенсифицировали свои усилия, чтобы, согласно российско-советской военной традиции, к новому году получить больше территории. Однако уменьшение штурмов объясняется и значительными потерями личного состава.
Оккупанты
При этом он напомнил, что в ноябре 2024 года по украинским оценкам оккупационные войска РФ в Украине ежемесячно получали до 30 000 пополнений, при средних потерях в декабре 1529 человек в день.
То есть, добавляет Пономаренко, уже долгое время ситуация такова, что они не успевают полноценно восстанавливать потери оккупационной армии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия пока не исчерпала своего наступательного потенциала, однако у США есть действенный рычаг влияния, способный изменить ситуацию. Однако этот процесс требует времени.
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