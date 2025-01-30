Армия РФ получила серьезную проблему, точно повлияющую на бои в Украине

В армии РФ понемногу ощущаются проблемы с личным составом, отметил политолог Роман Пономаренко. Он напомнил, что два дня назад Deepstate отметили постепенное падение интенсивности штурмовых действий врага: 4304 на 27 января против 6247 в декабре. По его словам, частично это объясняется тем, что в декабре россияне интенсифицировали свои усилия, чтобы, согласно российско-советской военной традиции, к новому году получить больше территории. Однако уменьшение штурмов объясняется и значительными потерями личного состава.

Оккупанты

"В течение этого месяца в среднем россияне теряют около 1546 человек в день. Одновременно в РФ резко снизилось количество желающих заключить контракт. Имеющаяся статистика по Москве, которая всегда была одним из лидеров по количеству рекрутов. Осенью оттуда ежедневно отправляли в армию более 250 человек. А сейчас всего 40", — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что в ноябре 2024 года по украинским оценкам оккупационные войска РФ в Украине ежемесячно получали до 30 000 пополнений, при средних потерях в декабре 1529 человек в день.

То есть, добавляет Пономаренко, уже долгое время ситуация такова, что они не успевают полноценно восстанавливать потери оккупационной армии.

"Если эта выгодная для нас динамика не изменится, то уже скоро численность российских войск станет существенно падать, а вместе с ними – дальнейшая интенсивность боевых действий", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия пока не исчерпала своего наступательного потенциала, однако у США есть действенный рычаг влияния, способный изменить ситуацию. Однако этот процесс требует времени.





