Российские военнослужащие вошли на американскую военную базу в Нигере и заняли часть помещений.

Нигер попросил помощи у РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание Africa News, россияне зашли на авиабазу "101" в Ниамее.

"Россияне находятся в отдельном комплексе. Они не имеют доступа к силам США и нашему оборудованию. И это то, на чем я всегда сосредоточен — на безопасности и защите наших войск. Буду продолжать наблюдать", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как известно, ранее Вашингтон делал ставку на Нигер, где расположена одна из ключевых баз США. Штаты вложили сотни миллионов долларов в подготовку местной армии. Однако именно эта армия совершила переворот, после чего новые власти потребовали вывода войск западных стран и обратились за помощью в РФ.

США пообещали вывести войска, но не назвали сроки. Сейчас американские военные все еще находятся на авиабазе "101" в Ниамее. Там же находятся российские инструкторы, прибывшие по приглашению новой власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.