logo

BTC/USD

63647.75

ETH/USD

3123.14

LTC/USD

82.09

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Армия США зашла на базу США в Нигере: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Армия США зашла на базу США в Нигере: что произошло

На базе также остаются американские военные

3 мая 2024, 22:43
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российские военнослужащие вошли на американскую военную базу в Нигере и заняли часть помещений.

Армия США зашла на базу США в Нигере: что произошло

Нигер попросил помощи у РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание Africa News, россияне зашли на авиабазу "101" в Ниамее.

"Россияне находятся в отдельном комплексе. Они не имеют доступа к силам США и нашему оборудованию. И это то, на чем я всегда сосредоточен — на безопасности и защите наших войск. Буду продолжать наблюдать", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как известно, ранее Вашингтон делал ставку на Нигер, где расположена одна из ключевых баз США. Штаты вложили сотни миллионов долларов в подготовку местной армии. Однако именно эта армия совершила переворот, после чего новые власти потребовали вывода войск западных стран и обратились за помощью в РФ.

США пообещали вывести войска, но не назвали сроки. Сейчас американские военные все еще находятся на авиабазе "101" в Ниамее. Там же находятся российские инструкторы, прибывшие по приглашению новой власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.africanews.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

morrison

3 мая 2024, 21:52

т.е. американці спрятались в сарае вместе с джипом и рацией? Буду продовжувати спостерігати – это потужно, ничё не скажешь!


Новости

Все новости