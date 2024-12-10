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Асад спутал Путину все карты: что теперь ждет Россию на переговорах

РФ показала слабость в Сирии и, вероятно, теперь США не позволят ей диктовать условия на переговорах по войне в Украине

сегодня, 14:21
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Ткачик Олеся

Бегство свергнутого сирийского президента Башара Асада в Москву после стремительного краха его режима стало серьезным ударом для Кремля.

Асад спутал Путину все карты: что теперь ждет Россию на переговорах

Владимир Путин

Старший редактор CNN Натан Ходж отмечает, что падение династии Асадов ставит под сомнение способность Путина сохранять свои клиентские государства. Кроме того, это создает аналогии с бегством бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию, когда украинцы захватили его резиденцию в Межигорье, а сирийцы сейчас гуляют по дворцу Асада в Дамаске.

"Бегство Асада из Сирии стало символическим моментом, отражающим неудачу Путина", — пишет Ходж.

Крах сирийского режима совпал с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Париж, где он встретился с Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. Хотя есть опасения, что новая администрация США может сократить поддержку Киева, падение Асада может ослабить позиции России в переговорах по завершению войны в Украине.

Как подчеркивает Ходж, ядерные угрозы Путина могут смотреться менее убедительно на фоне таких потерь.

Для Кремля крах режима Башара Асада является также серьезной военной утратой.Россия держала в Сирии важные объекты, в том числе военно-морскую базу и авиабазу Хмеймим. Утрата этих позиций ослабляет стратегические способности Москвы в регионе.

Однако, как отмечает Натан Ходж, рано списывать российского лидера со счетов как важного участника международных переговоров, несмотря на потери, он может искать пути компенсировать эти неудачи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ предоставила убежище Асаду в конкретных целях.




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Источник: https://edition.cnn.com/2024/12/09/europe/syria-russia-bashar-al-assad-analysis-intl-hnk/index.html
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