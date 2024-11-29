Асад срочно полетел к Путину: РФ может потери позиции на Ближнем Востоке

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Ткачик Олеся
27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Как отмечает аналитик Роман Пономаренко, момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.
Владимир Путин
По его словам, северные и восточные районы Сирии, и в частности Алеппо, контролирует ливанская Хезболла (под руководством иранского КСИР), но ее руководство пока уничтожено Израилем. Поэтому отряды Хезболлы в основном убегают, а не сопротивляются.
Эксперт считает, что на этом фоне маловероятно, что Иран отправит свои полевые войска поддерживать марионеточное сирийское правительство.
В ответ вчера вечером асадисты начали контрнаступление. В нем задействовали единственный мощный кулак – Республиканскую гвардию, которую возглавляет брат президента Махер Асад. Боеспособность ее неплохая, но это очень ограниченный ресурс. Другие подразделения правительственных войск обладают сомнительной боеспособностью. Если фронт упадет, а режим начнет шататься, они сразу разбежатся, считает эксперт.
По его мнению, возможное падение режима Асада и очередной виток сирийской войны резко подкосят позиции РФ на Ближнем Востоке и его реноме "влиятельного международного игрока". Ослабятся и местные позиции Ирана.
Кроме того, по его словам, важно понимать, что для Украины в этом конфликте нет друзей. Все противники Асада – это не романтические "борцы за свободу", а радикальные исламские террористические движения, в большинстве своем финансируемые извне и ничего конструктивного в себе не несут.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из-за событий в Сирии Путин оказался на шпагате.
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