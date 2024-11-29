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Асад срочно полетел к Путину: РФ может потери позиции на Ближнем Востоке

Асад полетел к Путину просить о помощи, однако тот сейчас играет в «Орешник» и ему не до Сирии

сегодня, 15:53
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Ткачик Олеся

27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Как отмечает аналитик Роман Пономаренко, момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.

Асад срочно полетел к Путину: РФ может потери позиции на Ближнем Востоке

Владимир Путин

По его словам, северные и восточные районы Сирии, и в частности Алеппо, контролирует ливанская Хезболла (под руководством иранского КСИР), но ее руководство пока уничтожено Израилем. Поэтому отряды Хезболлы в основном убегают, а не сопротивляются.

Эксперт считает, что на этом фоне маловероятно, что Иран отправит свои полевые войска поддерживать марионеточное сирийское правительство.

"Другой "меч Асада", российская армия, увязла в Украине. Поэтому боевики продвигаются очень бодро, арабские источники сообщают, что правительственные войска Асада за 1,5 дня потеряли более 50 поселений, 15 военных укрепленных пунктов и всю провинцию Западное Алеппо", — добавил Пономаренко.

В ответ вчера вечером асадисты начали контрнаступление. В нем задействовали единственный мощный кулак – Республиканскую гвардию, которую возглавляет брат президента Махер Асад. Боеспособность ее неплохая, но это очень ограниченный ресурс. Другие подразделения правительственных войск обладают сомнительной боеспособностью. Если фронт упадет, а режим начнет шататься, они сразу разбежатся, считает эксперт.

"Утрата Алеппо может поставить режим Асада в критическое положение. В Сирии есть еще два мощных местных игрока, которые пока наблюдают – курды и в ИГИЛ. Все это в комплексе быстро обрушит шаткую конструкцию "дамасской стабильности". Вчера Асад срочно вылетел в Москву, просить Путина о помощи. Однако момент для сирийского президента максимально неудачен, потому что его российский коллега сейчас занят игрой в "Орешнике", и ему явно не до сирийских проблем", — говорит Пономаренко.

По его мнению, возможное падение режима Асада и очередной виток сирийской войны резко подкосят позиции РФ на Ближнем Востоке и его реноме "влиятельного международного игрока". Ослабятся и местные позиции Ирана.

"Для нас все это будет выгодно во всех смыслах. Любой ресурс, который Путин направит в поддержку союзника, ослабит российские военные усилия против Украины. Поэтому нам максимально выгодна затяжная война в Сирии с привлечением российских человеческих и материальных ресурсов (без которых Асад просто не удержится)", — подчеркивает Пономаренко.

Кроме того, по его словам, важно понимать, что для Украины в этом конфликте нет друзей. Все противники Асада – это не романтические "борцы за свободу", а радикальные исламские террористические движения, в большинстве своем финансируемые извне и ничего конструктивного в себе не несут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из-за событий в Сирии Путин оказался на шпагате.




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Источник: https://t.me/RomPonomarenko/1101
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