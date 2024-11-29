Асад срочно полетел к Путину: РФ может потери позиции на Ближнем Востоке

27 ноября военные группировки антиасадовской оппозиции "Гаят Тахрир аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" начали масштабное наступление на Алеппо. Как отмечает аналитик Роман Пономаренко, момент для удара выбрали удачно, потому что союзники президента Башара Асада пока ослаблены.

Владимир Путин

По его словам, северные и восточные районы Сирии, и в частности Алеппо, контролирует ливанская Хезболла (под руководством иранского КСИР), но ее руководство пока уничтожено Израилем. Поэтому отряды Хезболлы в основном убегают, а не сопротивляются.

Эксперт считает, что на этом фоне маловероятно, что Иран отправит свои полевые войска поддерживать марионеточное сирийское правительство.

"Другой "меч Асада", российская армия, увязла в Украине. Поэтому боевики продвигаются очень бодро, арабские источники сообщают, что правительственные войска Асада за 1,5 дня потеряли более 50 поселений, 15 военных укрепленных пунктов и всю провинцию Западное Алеппо", — добавил Пономаренко.

В ответ вчера вечером асадисты начали контрнаступление. В нем задействовали единственный мощный кулак – Республиканскую гвардию, которую возглавляет брат президента Махер Асад. Боеспособность ее неплохая, но это очень ограниченный ресурс. Другие подразделения правительственных войск обладают сомнительной боеспособностью. Если фронт упадет, а режим начнет шататься, они сразу разбежатся, считает эксперт.

"Утрата Алеппо может поставить режим Асада в критическое положение. В Сирии есть еще два мощных местных игрока, которые пока наблюдают – курды и в ИГИЛ. Все это в комплексе быстро обрушит шаткую конструкцию "дамасской стабильности". Вчера Асад срочно вылетел в Москву, просить Путина о помощи. Однако момент для сирийского президента максимально неудачен, потому что его российский коллега сейчас занят игрой в "Орешнике", и ему явно не до сирийских проблем", — говорит Пономаренко.

По его мнению, возможное падение режима Асада и очередной виток сирийской войны резко подкосят позиции РФ на Ближнем Востоке и его реноме "влиятельного международного игрока". Ослабятся и местные позиции Ирана.

"Для нас все это будет выгодно во всех смыслах. Любой ресурс, который Путин направит в поддержку союзника, ослабит российские военные усилия против Украины. Поэтому нам максимально выгодна затяжная война в Сирии с привлечением российских человеческих и материальных ресурсов (без которых Асад просто не удержится)", — подчеркивает Пономаренко.

Кроме того, по его словам, важно понимать, что для Украины в этом конфликте нет друзей. Все противники Асада – это не романтические "борцы за свободу", а радикальные исламские террористические движения, в большинстве своем финансируемые извне и ничего конструктивного в себе не несут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из-за событий в Сирии Путин оказался на шпагате.



