В Министерстве иностранных дел России заявили, что до сих пор не представлены никакие убедительные доказательства о причастности российских беспилотников к атаке на территорию Польши в ночь на 10 сентября. По словам официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой, эти обвинения еще предстоит обосновать. Об этом сообщило пропагандистское агентство РФ "ТАСС".

Фото: из открытых источников

Захарова заявила, что действия Варшавы мотивированы необходимостью удерживать антироссийские настроения.

"Доказательств о якобы атаке российских беспилотников в Польше нет... Стране нужно поддерживать русофобию на плаву", — отметила она.

Напомним, ранее Захарова публично пригрозила Украине новыми ударами. По ее словам, Россия оставляет за собой право на "адекватный ответ" в связи с якобы террористическим актом в парке "Гулливер" в Донецке.

Также она выразила недовольство тем, что, по версии Москвы, украинские боевые самолеты летом пересекали воздушное пространство Румынии вблизи границы.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с нападением на Польшу с российской операцией в Крыму. Он отметил, что вместо "зеленых человечков" на этот раз действовали дроны.

"Это очень похоже на действия РФ в Крыму, только теперь беспилотники", – добавил глава государства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что событие могло быть "провокацией большого масштаба".

