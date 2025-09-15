Атаками на Польшу Путин пошел ва-банк: от чего теперь будет зависеть дальнейшее течение событий

С каждым днем все более понятными становятся "залеты" российских дронов в ЕС, ведь по мнению Путина, именно "слабый и испуганный" Евросоюз мешает тому, чтобы Россия снова стала третьим полюсом мира. А потому, и. Москве полагают, что немного нажав на ЕС, можно решить все проблемы России. При этом, это не игра Китая, как многие у нас считают. Это исключительно игра Кремля. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что в результате все это может привести к ускорению переговоров по линии ЕС-Китай и, возможно, США-Китай.

По словам политолога, США пока хотят наблюдать со стороны, резонно полагая, что в ближайшее время Россия дальше провокаций не пойдет, но при этом никто не исключает эксцесс исполнителя, как это было с каховской ГЭС. В то же время Вашингтон считает, что не нужно запрещать Украине бить по нефтеперевалке и тем самым ослаблять экономическую состоятельность РФ. Если удастся остановить Приморск или Усть-Лугу – мы решим задачи, которые не решили санкции.

"Для Трампа важна уступчивость России в редкоземах и получить базу на северном Морском пути. Путин пока считает, что время водить его за нос. Главный вопрос, как будет реагировать и Европа и США в момент условного эксцесса исполнителя, но этого никто не понимает. Россияне исходят из тезиса, что Европа испугается и пойдет на уступки, но я не был бы так уверен", – отметил Вадим Денисенко.

Он отмечает, параллельно надо понимать – игра России с США это конфликт с Китаем, потому что на кону – редкоземы Арктики и кто будет их добывать: США или Китай. Путин сейчас начал играть в игру между Китаем и США, понимая, что у него золотой ключик. Он единственное что умеет делать – это поднимать ставки. Поэтому сейчас он поднимает ставки, в расчете, что его испугаются в Европе, но здесь имеем более сложную ситуацию, потому что у всех сторон есть потенциальные союзники, которые могут посылать Путина. По сути, это игра ва-банк.

