В Российской Федерации решили не проводить военно-технический форум "Армия-2025", который с 2015 года регулярно проходил в подмосковном парке "Патриот". Причины такого решения официально не озвучены, однако, по данным российских медиа, оно может быть связано с усилением рисков безопасности из-за частых атак беспилотников на территории РФ.

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Форум Армия традиционно считался главным событием года для Министерства обороны России, где демонстрировали новейшие образцы вооружения, военную технику и проводили показательные выступления. Мероприятие было не только инструментом пропаганды, но и платформой для заключения военных контрактов. В 2023 году форум длился семь дней, но уже в 2024 году продолжительность планировали сократить до трех — с 11 по 14 августа.

Несмотря на то, что официальный сайт мероприятия все еще остается активным, с него исчезли любые упоминания о датах проведения или программе событий. Это дополнительно подтверждает предположение об отмене или радикальном форматном просмотре мероприятия.

В то же время, российские СМИ не исключают, что форум "Армия-2025" все же состоится, но в ограниченном или даже закрытом формате — без участия гражданских, иностранных делегаций или представителей медиа. Такой подход может свидетельствовать о желании Кремля избежать возможных репутационных потерь при инцидентах во время публичного проведения мероприятия.

Как уже писали "Комментарии", американские республиканцы выразили готовность поддержать законопроект о новых санкциях против России, как только его официально поддержит президент США Дональд Трамп. Об этом заявил лидер сенатского большинства Джон Тун в комментарии FOX News.