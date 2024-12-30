В канун Нового года исполняется 25 лет, когда Владимир Путин сменил Бориса Ельцина на посту президента России. За этот длительный период он почти никогда официально не извинялся за какие-либо действия или инциденты.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Однако в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин признал, что "трагический инцидент" — катастрофа азербайджанского самолета, в результате которой погибли 38 человек, — произошел в российском воздушном пространстве. Об этом пишет The Times.

Хотя российский лидер и не взял на себя прямую ответственность за инцидент, его слова журналисты рассматривают как шаг к признанию того, что самолет был сбит российскими средствами ПВО. Первоначально официальная реакция Москвы заключалась в отрицании выводов американских экспертов. Россия пыталась переложить вину на ушибы птиц, заявляя, что это могло привести к аварии во время захода самолета на посадку в Грозном.

Такой подход не убедил Ильхама Алиева. Президент Азербайджана прямо сказал Путину, что "внешнее физическое и техническое вмешательство" заставило потерпевший крушение самолет попытаться совершить аварийную посадку на берегу Каспийского моря в Казахстане.

Алиев сейчас настаивает, чтобы Россия признала свою ответственность за этот инцидент. Азербайджанский лидер, по словам СМИ, не намерен уступать. Как ключевой партнер в схемах перепродажи российского газа, который Азербайджан покупает и экспортирует в Европу под именем собственным, Баку сохраняет значительное влияние на Москву. Кроме того, страна тесно сотрудничает с Турцией — членом НАТО, представляющим интерес для Кремля в его попытках ослабить западные альянсы.

По мнению The Times, Путин может позволить себе прощения в этой ситуации, но в скрытых целях. Ожидается, что Кремль пообещает провести "полное расследование" инцидента, пытаясь переложить ответственность на Украину и ее беспилотников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял извинений Владимира Путина за сбитие гражданского самолета, назвав их неполными и неприемлемыми. Об этом сообщил журналист немецкого издания BILD Карен фон Гуттенберг, комментируя официальное заявление азербайджанского лидера после поминальной службы в Баку.