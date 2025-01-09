Авиакатастрофа в Казахстане: Путин лично принялся успокаивать Алиева

В России заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского лайнера в Актау. Такое заявление сделал спикер Путина, рассказывая о ходе расследования.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Путин и Алиев дважды говорили по телефону. Даны необходимые поручения следователям транс и оказывают все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что Путин принес извинения. Выражены слова сожаления. Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии, следственных действий в Азербайджане. Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном. расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы", — заявил Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алиев продолжает давить на Кремль из-за катастрофы в Казахстане. Алиев продолжает давить на Кремль из-за катастрофы Azerbaijan Airlines. У Путина заявления выли, что Баку требует убрать Кадырова. Об этом пишут российские паблики. Ильхам Алиев публично заявил, что вина за гибель граждан Азербайджана в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане лежит на "представителях РФ". Жертвами крушения стали 38 человек, 29 человек чудом выжили. В своем заявлении Алиев подчеркнул, что Грозный своевременно не закрыл воздушное пространство, что и привело к трагедии. Эти слова наши источники прямо назвали актом давления на АП с целью привлечения к ответственности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров себя виновным не считает.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Азербайджана сделал громкое заявление . Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях РФ и потребовал, чтобы виновные были наказаны.