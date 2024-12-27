Авиакатастрофа в Казахстане: Росавиация пытается перебросить вину на пилотов

Экипаж азербайджанского самолета, в конце концов потерпевшего аварию вблизи казахстанского города Актау, самостоятельно принял решение изменить маршрут и лететь в Казахстан. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.

Авиакатастрофа в Казахстане (фото из открытых источников)

По словам Ядрова, во время инцидента обстановка в районе аэропорта "Грозный" была "чрезвычайно сложной". Он отметил, что на тот момент украинские беспилотники совершали атаки на объекты в Грозном и Владикавказе.

"В связи с этим в районе аэропорта "Грозный" был введен режим 'Ковер', предусматривающий немедленный вывод всех воздушных судов из этого воздушного пространства. Кроме того, в районе аэропорта "Грозный" наблюдался густой туман", — заявил он.

Глава Росавиации сообщил, что командир экипажа дважды пытался усадить самолет в Грозном, однако обе попытки оказались неудачными.

"Командиру экипажа предлагали рассмотреть другие аэропорты для посадки. Однако он принял решение следовать в аэропорт Актау", — подытожил Ядров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ раскрыли детали, как ПВО подвело самолет над Грозным. Стали известны новые подробности аварии азербайджанского самолета, выполнявшего рейс "Баку-Грозный". Уж точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом районе вели огонь по двум БПЛА.

Отмечается, что за две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного было установлено два "Панциря". Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим "Ковер". Борт не раз пытался приземлиться в аэропорту назначения, но навигационные системы были заглушены. В этот момент работали средства РЭБ, а когда воздушное судно взяло обратный курс на Баку, то в небе над Чечней его подвели.

