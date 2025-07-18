В Нижегородской области четыре работника прокуратуры утонули в реке Пьяна. Как сообщают росСМИ, к этому привело то, что они в нетрезвом состоянии сели за руль служебного автомобиля УАЗ.

Автомобиль с пьяными прокурорами упал в реку Пьяна в России: никто не выжил

По данным российских медиа, пять человек, среди которых было два прокурора , один помощник и секретарь прокуратуры, решили отметить день рождения. В нетрезвом виде они забрались в служебную машину и начали кататься по окрестностям. Не справившись с управлением, сотрудники упали в воду. Один из компаний смог выбраться, но другие: двое мужчин и женщин утонули, их тела уже нашли водолазы. По предварительной информации, за рулем находился помощник прокурора Пильнинского муниципального округа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские спасатели отмечают, что за минувшие сутки в разных регионах погибли 7 человек. В Черкасской области удалось спасти двоих. С начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них – 42 детей!

"Каждая такая новость – как удар. И что страшнее, их становится все больше. Мы все хотим отдохнуть, особенно летом. Но, пожалуйста, не оставляйте детей самих у воды. Бдительность – это то, что может спасти жизнь", – отмечают в ГСЧС.