Азербайджан выставляет россиянам жесткий ультиматум

С 1 января 2025 года граждане России смогут оставаться в Азербайджане без визы всего 90 дней в течение одного календарного года. Соответствующее постановление подписал 29 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Азербайджан ограничивает пребывание россиян: новые правила с 2025 года

Новые правила касаются не только граждан России, но и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ. Если срок пребывания превысит 90 дней, для дальнейшего пребывания необходимо получить визу или покинуть страну.

Эти изменения объявили на фоне напряженных отношений между Баку и Москвой, обострившиеся после крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines 25 декабря. Тогда во время аварии погибли все находившиеся на борту. Хотя официальные причины трагедии еще не обнародованы, ситуация оказала дополнительное давление на отношения между странами.

До этого времени россияне могли оставаться в Азербайджане без особых ограничений, что делало страну популярной для продолжительного пребывания. Однако теперь правительство Азербайджана решило изменить правила.

Ранее "Комментарии" писали, что катастрофа азербайджанского самолета в Актау приобретает новые обороты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли на территории России, близ Грозного. По его словам, окончательные выводы станут известны после расшифровки черных ящиков, однако факты уже указывают на внешнее вмешательство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин принес извинения Азербайджану за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний", произошедшую 25 декабря, но отказался прямо признать, что российские ПВО могли сбить борт. Телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не принес ясности относительно деталей инцидента, хотя Россия заявила о попытках посадки самолета в "условиях активных атак украинских БПЛА".