Банк Raiffeisen поставил на паузу продажу российского бизнеса: в чем причина

Raiffeisen Bank International — ведущий западный банк, до сих пор активно работающий в России, — приостановил процесс продажи своего российского подразделения, сообщает Bloomberg. Причиной этого стало потепление в дипломатических контактах между США и РФ.

Банк Raiffeisen. Фото: Reuters

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на австрийское финансовое учреждение оказывали сильное давление как со стороны европейских, так и американских регуляторов. Их цель – заставить банк свернуть деятельность на российском рынке и продать активы.

Однако в феврале Raiffeisen Bank International решил поставить продажу на паузу. Как отмечают источники, близкие к переговорному процессу, такое решение было принято из-за растущей геополитической неопределенности и изменения тона в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

По словам одного из собеседников, банк стремится лучше оценить новую ситуацию и понять, пересмотрит ли США свою позицию по поводу присутствия западных компаний в России. Другой источник добавил, что активная фаза переговоров о продаже заморожена, хотя ситуация внутри компании может измениться в любой момент. В то же время, они не уточнили, решение остановить продажу связано непосредственно с политическими событиями или с судебными процессами.

Пауза в выходе Raiffeisen с российского рынка произошла на фоне того, как США, ранее предостерегавшие банк о возможных санкциях из-за его операций в РФ, начали проявлять интерес к возобновлению экономического диалога с Москвой.

Портал "Комментарии" писал, что правительство Италии обратится с убедительной просьбой в UniCredit покинуть Россию как можно быстрее. Это одно из условий одобрения поглощения банком меньшего конкурента Banco BPM.