Бывшая украинская телеведущая со скандальной репутацией Оксана Марченко , которая еще и кума диктатора Путина, перед самым началом российского полномасштабного вторжения на территорию Украины, покинула ее и уехала в страну-террористку России.

Оксана Марченко (фото из открытых источников)

Она полностью пропала из социальных сетей и только недавно обнародовала фотографии с новым имиджем.

Как информирует OBOZ.UA , из их инсайдерской информации выплыло, что в Кремле планируют масштабную кампанию по продвижению политического проекта Виктора Медведчука (мужа Марченко) "Другая Украина". Ее лицом должна быть бывшая украинская журналистка.

Еще сейчас не секрет, что жена Медведчука проживает в России, однако порой отправляется на отдых в Средиземное море, в частности, на Кипр. Также у кремлевских чиновников есть подозрение, что Марченко имеет роман с одним из охранников Путина.

Также недавно журналисты изыскали подтверждение сотрудничества Оксаны Марченко в компании с продюсером-путинистом по СТБ в России. Оказывается, Оксана Марченко снова появится на экранах, однако не в своей стране, где ее раньше знали и уважали, а в РФ, и будет известна как еще один рупор кремлевской пропаганды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пассия Путина просит вернуть его популярный сетевой ресторан. Вероятная новая пассия диктатора Путина Екатерина Мизулина, выражающая восторг от кровавого вторжения террористической России в Украину, просит своего диктатора вернуть в Россию сетевые рестораны Макдональдс.

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", Мизулина обратилась к Путину во время личного общения в конце прошлой недели. Сообщают, что просьба будто удивила российского президента, но "он поручит экономистам и дипломатам поработать над этим вопросом".

