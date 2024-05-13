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Белоусов выступил в поддержку бойцов «СВО» и рассказал о проблемах, которые нужно решить

Кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в первую очередь нужно решить проблему с обеспечением так называемых участников «СВО» медицинским обслуживанием. Также он заявил, что нужно решить ряд бюрократических проблем

сегодня, 14:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Выступая в Совете Федерации кандидат на должность министра обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов заявил, что нужно немедленно решить вопрос с предоставлением медицинских услуг участникам так называемой "специальной военной операции".

Белоусов выступил в поддержку бойцов «СВО» и рассказал о проблемах, которые нужно решить

Андрей Белоусов

"Я считаю, абсолютный непорядок, когда участников "СВО", которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать,
- сказал он.

Кроме того, Белоусов заявил, что нужно решить вопрос избыточной бюрократии, и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.

"Нам тут есть над чем работать. Отмечу только некоторые вещи — это касается и выплат на обеспечение жильем... Это и касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается особенно и медицинского обслуживания",
— отметил Белоусов.

Белоусов заявил, что также следует решить вопросы "когда у участников "СВО" фактически на иждивении находятся несовершеннолетние не только дети, но и братья и сестры". По его словам, они потом оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы, это неправильно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российский диктатор Владимир Путин решил вместо Сергея Шойгу на должность министра обороны назначить Андрея Белоусова. По мнению экспертов, он реально умнее Шойгу, и в этом для Украины может быть опасность. Тем не менее, якобы его главной задачей станет борьба с коррупционными схемами, и перенаправлением денег на нужды армии. Также считается, что Белоусов на тысячу процентов является человеком кремлевского диктатора.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/960162
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