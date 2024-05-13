Белоусов выступил в поддержку бойцов «СВО» и рассказал о проблемах, которые нужно решить

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Ткачик Олеся
Выступая в Совете Федерации кандидат на должность министра обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов заявил, что нужно немедленно решить вопрос с предоставлением медицинских услуг участникам так называемой "специальной военной операции".
Андрей Белоусов
Кроме того, Белоусов заявил, что нужно решить вопрос избыточной бюрократии, и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.
Белоусов заявил, что также следует решить вопросы "когда у участников "СВО" фактически на иждивении находятся несовершеннолетние не только дети, но и братья и сестры". По его словам, они потом оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы, это неправильно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российский диктатор Владимир Путин решил вместо Сергея Шойгу на должность министра обороны назначить Андрея Белоусова. По мнению экспертов, он реально умнее Шойгу, и в этом для Украины может быть опасность. Тем не менее, якобы его главной задачей станет борьба с коррупционными схемами, и перенаправлением денег на нужды армии. Также считается, что Белоусов на тысячу процентов является человеком кремлевского диктатора.
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