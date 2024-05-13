Выступая в Совете Федерации кандидат на должность министра обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов заявил, что нужно немедленно решить вопрос с предоставлением медицинских услуг участникам так называемой "специальной военной операции".

Андрей Белоусов

"Я считаю, абсолютный непорядок, когда участников "СВО", которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать, - сказал он.

Кроме того, Белоусов заявил, что нужно решить вопрос избыточной бюрократии, и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.

"Нам тут есть над чем работать. Отмечу только некоторые вещи — это касается и выплат на обеспечение жильем... Это и касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается особенно и медицинского обслуживания", — отметил Белоусов.

Белоусов заявил, что также следует решить вопросы "когда у участников "СВО" фактически на иждивении находятся несовершеннолетние не только дети, но и братья и сестры". По его словам, они потом оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы, это неправильно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российский диктатор Владимир Путин решил вместо Сергея Шойгу на должность министра обороны назначить Андрея Белоусова. По мнению экспертов, он реально умнее Шойгу, и в этом для Украины может быть опасность. Тем не менее, якобы его главной задачей станет борьба с коррупционными схемами, и перенаправлением денег на нужды армии. Также считается, что Белоусов на тысячу процентов является человеком кремлевского диктатора.



