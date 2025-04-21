logo

BTC/USD

86956.09

ETH/USD

1577.14

LTC/USD

77.94

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Берет пример с Трампа: Путин выставил Украине счет за ресурсы на исторических территориях РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Берет пример с Трампа: Путин выставил Украине счет за ресурсы на исторических территориях РФ

Путин сделал еще одно безумное заявление об исторических территориях РФ

сегодня, 20:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

После заявлений Трампа о якобы огромных долгах Украины перед США, за которые Киев должен расплатиться природными ресурсами. Путин тоже решил не отставать и выставил свой счет. По его словам, Украина скачивала ресурсы с исторических территорий РФ и выводила это все за границу. Новое безумное заявление глава Кремля сделал во время очередного сборища.

Берет пример с Трампа: Путин выставил Украине счет за ресурсы на исторических территориях РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На исторических территориях России украинские власти скачивали ресурсы и деньги из людей и вытащили их за границу заявил Путин

"Речь идет о миллиардных счетах. Уровень коррупции в Украине известен", – заявил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин усиливает репрессии против россиян . В России вступили в силу новые законодательные нормы, предусматривающие более суровое наказание за действия, трактуемые как дискредитация Вооруженных сил РФ. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин 21 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно одному из подписанных документов, в случае, если высказывания или действия по вооруженным силам РФ осуществлялись по найму или по корыстным мотивам, лицу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Отдельно документ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к введению международных санкций против России – за такое нарушение может быть предусмотрено до пяти лет заключения.

Также уточнено наказание за сотрудничество с иностранными или международными структурами с целью содействия привлечению российских граждан к уголовной ответственности, в частности, через организации, в которые РФ не входит. В таких случаях санкция может составлять до семи лет лишения свободы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/smotri_media/106678
Теги:

Новости

Все новости