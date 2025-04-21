После заявлений Трампа о якобы огромных долгах Украины перед США, за которые Киев должен расплатиться природными ресурсами. Путин тоже решил не отставать и выставил свой счет. По его словам, Украина скачивала ресурсы с исторических территорий РФ и выводила это все за границу. Новое безумное заявление глава Кремля сделал во время очередного сборища.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На исторических территориях России украинские власти скачивали ресурсы и деньги из людей и вытащили их за границу заявил Путин

"Речь идет о миллиардных счетах. Уровень коррупции в Украине известен", – заявил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин усиливает репрессии против россиян . В России вступили в силу новые законодательные нормы, предусматривающие более суровое наказание за действия, трактуемые как дискредитация Вооруженных сил РФ. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин 21 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно одному из подписанных документов, в случае, если высказывания или действия по вооруженным силам РФ осуществлялись по найму или по корыстным мотивам, лицу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Отдельно документ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к введению международных санкций против России – за такое нарушение может быть предусмотрено до пяти лет заключения.

Также уточнено наказание за сотрудничество с иностранными или международными структурами с целью содействия привлечению российских граждан к уголовной ответственности, в частности, через организации, в которые РФ не входит. В таких случаях санкция может составлять до семи лет лишения свободы.