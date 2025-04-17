Берлин - "участник боевых действий": Захарова истерически высказалась о передаче Украине Taurus

В РФ запаниковали в связи с потенциальной передачей Киеву германских крылатых ракет Taurus. В случае их использования против объектов на территории РФ российская сторона будет рассматривать это как прямое вмешательство Германии в военный конфликт на стороне Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Мария Захарова. Фото: 24 Канал

"Удар ракетами Taurus по любым объектам в России мы будем расценивать как факт военного участия ФРГ в конфликте — со всеми вытекающими последствиями", — подчеркнула Захарова.

Ее реакция прозвучала после слов будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тот допустил, что целью Taurus может стать возведенный в нарушение международного права Крымский мост.

Напомним, что Фридрих Мерц ранее заявлял о готовности поддержать передачу этих ракет Украине. Он отметил, что украинские военные смогут использовать их для поражения стратегических целей, в том числе и во временно оккупированном Крыму.

Долгое время эту инициативу блокировал нынешний канцлер Олаф Шольц, однако вскоре он покинет свой пост.

Между тем, военный аналитик Иван Ступак отмечает: реализация этого вопроса может сопровождаться рядом технических и политических нюансов, в частности, относительно дальности действия ракет и их количества.

В то же время, представитель Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш убежден, что, получив доступ к секретной информации, Мерц может изменить свою позицию и отказать Украине в поставках Taurus.

Портал "Комментарии" писал, что окончательное решение, стоит ли запускать ракеты Taurus Крымским мостом, конечно же, будет принимать Генштаб ВСУ, но с экономической точки зрения такой шаг был бы невыгоден. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.