Разговор Кремля и США: Путин сказал Трампу от чего никогда не отступится Россия

Разговор Путина и Трампа закончился, он длился почти час. Версию Кремля рассказал советник Путина Юрий Ушаков.

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, Путин в разговоре с Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. Разговор шел на одной волне, был деловым и конкретным.

"Трамп снова задавал вопрос о скорейшем прекращении военных действий в Украине. Путин отметил, что мы продолжаем искать переговорное решение конфликта. Также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Путин заявил Трампу, что Россия будет достигать поставленных целей СВО, из-за чего началась конфронтация в Украине."

Переговоры в Стамбуле останутся двусторонними между Россией и Украиной, заявил Ушаков.

"О возможности встречи речь не шла. Но идея висит в воздухе. И в случае необходимости будет достигнута договоренность", — сказал Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером. Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры как с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время выступления на предпринимательском форуме заявил сам президент России.

Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия прошла сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.