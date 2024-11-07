Беседа Трампа и Путина к инаугурации: в Кремле рассказали новые подробности

Россия допускает возможность контактов между главой Кремля Владимиром Путиным и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом еще до его официальной инаугурации. Однако вопрос о встрече пока не обсуждается. Такую информацию предоставил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Согласно сообщению агентства Интерфакс, Песков отметил в разговоре с пропагандистскими СМИ, что контакт между Путиным и Трампом возможен еще до того, как американский политик официально займет пост президента США.

"Общение не исключается. Трамп заявлял, что собирается позвонить Путину на свою инаугурацию. Таковы его слова", — отметил Песков.

При этом, по словам Пескова, официальная Москва до сих пор не контактировала с Трампом после выборов. "Нет. А зачем нам связываться?" – ответил Песков на вопрос о возможных контактах.

Спикер Кремля также подчеркнул, что в настоящее время в Москве не ведутся никакие подготовительные действия для организации встречи Путина и Трампа.

"Организация каждой встречи требует большой подготовительной работы на экспертном уровне. Пока такая работа еще не началась, поскольку сейчас даже не с кем ее проводить. С администрацией Байдена мы не взаимодействуем. Остались лишь минимальные каналы для технического общения, но они не имеют содержательного характера ," — подытожил Дмитрий Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров указал, как можно быстро установить мир в Украине. Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил о поддержке Москвой инициатив мировых стран, направленных на достижение так называемых справедливых договоренностей, которые помогли бы устранить причины войны в Украине. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан.