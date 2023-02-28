В Туапсе (Краснодарский край РФ) произошел мощный пожар на нефтебази "Роснефти". Очевидцы сообщали о взрывах. Как сообщает Телеграм-канал ASTRA, рядом с нефтебазой была казарма с российскими военными. По данным источников, на территории нефтебазы якобы взорвались 2 неустановленных летательных аппарата. В то же время местные власти уверяют, что "поводов для беспокойства нет".

Беспилотники атаковали нефтебазу в РФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью, в 2.15, поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории нефтебазы в городе Туапсе на улице Индустриальной. В 3.00 возгорание полностью ликвидировали. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. К тушению были задействованы силы и средства РСЧС, 32 человека и 11 единиц техники. Нефтяные резервуары не задело, разлива нефтепродуктов и пострадавших нет", — отметили в районной администрации, добавив, что за распространение фейков будут наказывать.

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В течение последнего года в РФ регулярно происходят странные пожары и взрывы на объектах Минобороны, заводах и нефтебазах. Украина о вероятных атаках молчит, а Россия уверяет своих граждан, что "все под контролем".

Недавно в приграничной Белгородской области горела нефтебаза с цистернами топлива, а в Санкт-Петербурге внезапно вспыхнул завод "Звезда". Именно на этом предприятии производятся двигатели для ВМФ РФ, а также генераторы и электроподстанции.

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