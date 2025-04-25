В Российской Федерации продолжается тенденция к отмене праздничных мероприятий по случаю 9 мая – Дня Победы. Причина — постоянная угроза ударов со стороны сил обороны Украины, о чем сообщают даже пропагандистские российские СМИ. Особенно речь идет о военных парадах, которые традиционно являются главным элементом торжеств.

В Роcсии отменяют парады. Фото: РБК

Да, в Краснодаре решили не проводить парад. Глава края Вениамин Кондратьев заявил, что отказ от мероприятия связан с высоким уровнем опасности, в том числе постоянными сигналами воздушной тревоги.

"В Краснодаре парад упразднен. Зато его планируют провести в Новороссийске. Но ежедневные воздушные тревоги создают слишком серьезные риски", — пояснил губернатор.

При этом он добавил, что такое решение было принято после консультаций с силовыми структурами и военным командованием.

Однако даже Новороссийск, где торжества все еще запланированы, не безопасен — в городе уже неоднократно фиксировали удары украинских дронов по объектам стратегического значения.

Отмена парадов в РФ становится системным явлением. В 2024 году торжества не проводятся уже в каждом четвертом регионе страны. Особенно это касается пограничных областей — Белгородской, Курской, Брянской и Липецкой — которые регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Напомним, что еще в прошлом году даже в столице РФ парад до 9 мая состоялся в сокращенном формате без традиционного авиашоу и с ограниченной техникой на Красной площади. Это говорит о том, что Москва постепенно теряет контроль над безопасностью даже в собственных тыловых городах.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по крайней мере в пяти регионах России решили не проводить военные парады и шествие "Бессмертный полк" в честь дня победы во Второй мировой войне, который в РФ отмечают 9 мая.