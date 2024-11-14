Бежал в Россию и стал сенатором: бывший нардеп-предатель Украины получил повышение

Бывший украинский народный депутат Андрей Деркач, обвиняемый в государственной измене и скрывающийся в России, получил сенаторское кресло в Совете Федерации РФ от Астраханской области. Кроме того, он стал членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Информация об этом появилась на официальном портале верхней палаты Федерального Собрания России.

Андрей Деркач (фото из открытых источников)

Андрей Деркач имеет длительную политическую карьеру в Украине, где он избирался в Верховную Раду начиная с 1998 года, представляя несколько созывов, включая IX. Однако из-за его связей с Россией и подозрений в шпионаже украинские спецслужбы внесли его в санкционный список США и назвали "агентом" Российской Федерации. По информации украинских правоохранительных органов, Деркач действовал в пользу российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ и руководил разветвленной агентурной сетью.

В 2020 году он оказался в центре скандала из-за публикации так называемых "пленок Деркача", на которых, по его словам, были записаны разговоры тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом, а также разговор с президентом России Владимиром Путиным. Эти записи вызвали международный резонанс и повлекли за собой обвинения в попытке вмешательства в политические процессы США со стороны России. В окружении Порошенко эти записи назвали подлогом, а Деркача обвинили в содействии российскому влиянию на выборы в США.

В Украине против Деркача возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и злоупотреблении властью, а в 2022 году его объявили в розыск. Его отец, Леонид Деркач, также был заметной фигурой в украинской политике, занимая должности народного депутата, главы Службы безопасности Украины и Таможенной службы, и умер в 2022 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший украинский нардеп-предатель баллотируется в российский Совет Федерации