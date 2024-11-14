Беженцы из Курщины обратились к Путину: что просят (ВИДЕО)

Беженцы из села Ольговка Курской области России обратились к президенту Владимиру Путину с призывом "окончить эту проклятую войну". Жители села жалуются, что из-за боевых действий они остались без жилья, а при эвакуации им не хватает финансовой поддержки от власти для аренды жилья. Об этом сообщают российские СМИ.

Жители села Ольговка просят о помощи Путина (фото из открытых источников)

В обращении, которое было записано на видео, местные жители подчеркивают, что уже три месяца переживают ужасающие условия, без возможности найти спасение. Они просят прекратить войну, унесшую жизнь многих невинных людей.

"Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Просим вас закончить эту проклятую войну, унесшую много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнал ракетной опасности. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим", – говорится в обращении жителей Ольговки.

В видео приняли участие более 40 человек. Жители Ольговки рассказывают, что с началом наступления ВСУ они потеряли все и остались без жилья. Кроме того, в эвакуации им не хватает финансовой помощи для аренды жилья, а также сталкиваются с проблемами при поиске работы.

Переселенцы также отметили, что некоторые из оставшихся в селе односельчан погибли или пропали без вести.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны РФ сказали, сколько уже территорий Курщины "освободили" от ВСУ. Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов примерно половина занятой Вооруженными силами Украины с начала августа территории Курской области уволена.