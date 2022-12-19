Безопасность диктатора превыше всего: сразу три самолета Путина прикрывали его путь в Беларусь

Борт Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, перед этим из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще 2 самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент России. Все это лишний раз показывает, что в Кремле все больше опасаются за судьбу диктатора, убрать которого все больше желающих. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Телеграмм-канал "МотолькоПомоги".

Самолеты Путина. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса — RSD111.

Скорее всего, для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с номером RA-96020. Номер рейса — RSD1/RSD001.

Кроме того, утром в Петербург перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета самолета с Путиным, был поднят в небо.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сколько атак у россиян еще хватит ракет: в СНБО озвучили прогноз.

Также издание "Комментарии" сообщало – высшее военно-политическое руководство РФ (президент Путин, глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу) сегодня "десантировалось" в Республике Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" цели этого визита, а также – будет ли в итоге открыт Белорусский фронт против Украины.

Ранее "Комментарии" писали - Россия массированно атаковала Киевскую область дронами: в столице прозвучали сильные взрывы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!