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Безопасность диктатора превыше всего: сразу три самолета Путина прикрывали его путь в Беларусь

Путина надежно прикрывали по пути в Беларусь

сегодня, 15:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Борт Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, перед этим из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще 2 самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент России. Все это лишний раз показывает, что в Кремле все больше опасаются за судьбу диктатора, убрать которого все больше желающих. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Телеграмм-канал "МотолькоПомоги".

Безопасность диктатора превыше всего: сразу три самолета Путина прикрывали его путь в Беларусь

Самолеты Путина. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса — RSD111.

Скорее всего, для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ с номером RA-96020. Номер рейса — RSD1/RSD001.

Кроме того, утром в Петербург перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета самолета с Путиным, был поднят в небо.                                                                                                  

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Также издание "Комментарии" сообщало – высшее военно-политическое руководство РФ (президент Путин, глава МИД Лавров, министр обороны Шойгу) сегодня "десантировалось" в Республике Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" цели этого визита, а также – будет ли в итоге открыт Белорусский фронт против Украины.

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Источник: https://t.me/motolkohelp/29084?fbclid=IwAR0nXwTPL28YMz0qvZw_RV7osAFIwSFR-DKtrI22eYvZCbx72U7t4px9W2I
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