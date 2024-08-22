В российских школах предложили ввести основы военной подготовки с первого класса.

В РФ хотят ввести военную подготовку с первого класса. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Начиная с первого класса в школах мы должны прививать ребенку любовь к малой родине и Отечеству, знание истории родной земли, умение приходить на помощь своим товарищам", — сказал депутат.

Виктор Водолацкий также предложил ввести в начальной школе предмет по вопросам безопасности, сохранения исторической правды и противодействия экстремизму и терроризму. По мнению депутата, такая подготовка может являться началом введения предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

Как известно, в российских школах с нового учебного года вместо уроков ОБЖ будут преподавать новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины". Учителями, которых будут называть "преподаватель – организатор основ безопасности и защиты Родины", станут участники вторжения в Украину. Для нового предмета администрации некоторых учебных заведений уже закупили необходимый "инвентарь" – имитаторы военных ранений, дозиметры и макеты мин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.