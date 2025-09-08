

















Недавнее заявление Владимира Путина о возможности жизни до 150 лет, сделанное им во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией, является хорошей новостью для всего мира. Она раскрывает подлинные намерения русского диктатора.

Путин и Си (фото из открытых источников)

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.

"А мы слышали их разговор в Китае. Путин жить собирается. Это хорошая новость. То, что Путин обсуждал по 150 лет. Никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить", — подчеркнул политический эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что озвучен впечатляющий прогноз войны в Украине . Журналист Дмитрий Хилюк, проведший более трех лет в российском плену, поделился своим мнением о возможных сроках завершения войны, развязанной Россией против Украины.

Он выразил надежду, что война может завершиться после того, как Путин покинет этот мир, поскольку без него российская агрессия была бы гораздо менее активна. Хилюк подчеркнул, что хотя россияне ненавидели украинцев, они не пошли бы убивать без приказа. По его словам, Путин правильно организовал агрессию, направляя ненависть к конкретным преступлениям: убийства, пытки, мародерство и изнасилование.

Он также убежден, что после смерти Путина кремлевская верхушка будет пытаться обвинить его во всех преступлениях, чтобы сбросить с себя ответственность за войну.

Хилюк предупредил, что даже после физической отставки России от Украины ментальная угроза останется. Он считает, что украинцы будут вынуждены веками оставаться вооруженными и передавать своим потомкам ненависть к россиянам из-за измен и коварства их характера.

