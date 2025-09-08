logo

BTC/USD

112284

ETH/USD

4319.45

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Безумные планы диктатора: почему Путин вспомнил о жизни до 150 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Безумные планы диктатора: почему Путин вспомнил о жизни до 150 лет

От воинственных заявлений Путина семилетней давности не осталось следа

8 сентября 2025, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева








Недавнее заявление Владимира Путина о возможности жизни до 150 лет, сделанное им во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией, является хорошей новостью для всего мира. Она раскрывает подлинные намерения русского диктатора.

Безумные планы диктатора: почему Путин вспомнил о жизни до 150 лет

Путин и Си (фото из открытых источников)

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.

"А мы слышали их разговор в Китае. Путин жить собирается. Это хорошая новость. То, что Путин обсуждал по 150 лет. Никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить", — подчеркнул политический эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что озвучен впечатляющий прогноз войны в Украине . Журналист Дмитрий Хилюк, проведший более трех лет в российском плену, поделился своим мнением о возможных сроках завершения войны, развязанной Россией против Украины.

Он выразил надежду, что война может завершиться после того, как Путин покинет этот мир, поскольку без него российская агрессия была бы гораздо менее активна. Хилюк подчеркнул, что хотя россияне ненавидели украинцев, они не пошли бы убивать без приказа. По его словам, Путин правильно организовал агрессию, направляя ненависть к конкретным преступлениям: убийства, пытки, мародерство и изнасилование.

Он также убежден, что после смерти Путина кремлевская верхушка будет пытаться обвинить его во всех преступлениях, чтобы сбросить с себя ответственность за войну.

Хилюк предупредил, что даже после физической отставки России от Украины ментальная угроза останется. Он считает, что украинцы будут вынуждены веками оставаться вооруженными и передавать своим потомкам ненависть к россиянам из-за измен и коварства их характера.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости