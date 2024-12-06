Блинкен и Лавров публично поссорились из-за Украины: что произошло

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обменялись резкими заявлениями по Украине во время встречи Совета министров ОБСЕ.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Как сообщает AP, Лавров в своем выступлении обвинил Запад в провоцировании прямого конфликта с Россией. Он заявил, что после "афганского позора" западным странам потребовался новый враг, что, по его словам, привело к "реинкарнации холодной войны, но теперь с гораздо большим риском перехода в горячую фазу". После этих слов Лавров покинул зал заседаний.

На это Блинкен ответил, что именно действия России стали причиной эскалации. Он отметил, что Москва развернула войска Северной Кореи в Европе, совершила нападение на Украину с помощью баллистической ракеты средней дальности и нанесла серию ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, по словам госсекретаря, Россия понизила порог для применения ядерного оружия.

Блинкен подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять свое будущее без влияния со стороны Москвы. "Господин Лавров говорил о суверенном праве каждой страны-члена делать свой выбор. Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и ее народа делать свой выбор в будущем, а не позволять, чтобы этот выбор делали в Москве", — заявил Блинкен. .

Госсекретарь также отметил, что Лавров использует потоки дезинформации, чтобы манипулировать общественным мнением, и назвал действия Путина "имперским проектом", направленным на уничтожение украинской государственности. "Он говорит о неделимости безопасности. Это правильно, но это не может быть игра только в одни ворота: хорошо для России, но не для Украины. Давайте не будем обманывать себя. Это не о безопасности России и никогда не было. Это об имперском проекте" господина Путина стереть Украину с карты", — подытожил Блинкен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО работают над тем, чтобы укрепить Украину на 2025 год. В частности, это предоставление финансирования за счет доходов от замороженных активов России, а также передача боеприпасов и другой военной помощи. Но, как отметил Энтони Блинкен, Украине нужна мобилизация.