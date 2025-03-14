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Ближайшие часы покажут: Медведев начал угрожать ВСУ на Курщине

Медведев заявил, что Путин сделал очень гуманное предложение

14 марта 2025, 20:10 comments1146
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Лиля Воробьева

Бывший российский президент и главный муртад Кремля Дмитрий Медведев после заявлений Путина, начал угрожать ВСУ и заявил, что "в ближайшие часы покажут, что они избрали".

Ближайшие часы покажут: Медведев начал угрожать ВСУ на Курщине

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"В случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Это очень гуманный подход нашей страны, но его обратная сторона для украинцев означает, что в случае отказа сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены. У кровавого режима киевских подонков еще есть шанс спасти своих людей".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин указал, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти ВСУ в Курской области. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа.

Путин во время проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза рассказал, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.

“В случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации призыва Трампа должен предоставить приказ своим военным в Курской области сдаться в плен”, — отметил Путин.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал Курскую операцию . Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу. Ведь ее задачей было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум.

"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя крепкий удар. Первым давление спало на Харьковском направлении — россияне оттащили в Курскую область максимальное количество войск. Потом они начали забирать силы с востока, но не оставляли главной цели — Покровская Мы все это понимали. получилось",- заявил он.



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