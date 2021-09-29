Близкий друг Путина дал ответ - вернет ли Россия Крым и Донбасс

Бывший близкий друг президента РФ Путина миллиардер, собственник "Межпромбанка", международный инвестор Сергей Пугачев в откровенном интервью журналисту и бизнесмену Дмитрию Гордону высказал мнение, вернет ли Россия Крым и оккупированную часть Донбасса Украине.

Владимир Путин и Сергей Пугачев Фото: ИТАР-ТАСС

Прежде чем ответить на вопрос, вернет ли Россия Крым и Донбасс Украине Сергей Пугачёв чётко ответил, что Крым – это украинская территория, но ответить на такой вопрос действительно сложно, учитывая, что мировое сообщество так проявляет гибкость. Пугачев отметил, в наших реалиях нет уверенности в том, что Россия всё-таки ослабнет и вернёт Крым Украине.

Сергей Пугачёв отметил, что он на западе довольно долго и уже понимает, что западное общество очень компромиссное. Пугачёв добавил, что он в своё время знал многих президентов Франции, подготавливал российско-французские встречи, входил в правительственную делегацию и поэтому может с уверенностью сказать, что Франция, как лидер ЕС и Запада, в ущерб себе не будет строить в России демократию. То же самое касается и Украины, Молдовы и даже Беларуси. Западное общество сконцентрировано на своих проблемах, на своей социальной политике и на своих выборах.

При этом бизнесмен уточнил, такое поведение Запада не означает, что у него есть страх перед Путиным. Просто Запад живёт совершенно другими категориями. Запад не очень связан с Путиным. В повестке Запада Россия на 150-м месте, а Украина и вовсе на 300-ом.

"Есть некоторые институты, которых интересуют права человека, бедных, брошенных животных. Вот это из этой оперетты. Исключением на Западе есть и Германия, которая проявляет больший интерес к России, потому что заинтересована в "Северном потоке-2", а всех остальных стран на Западе Россия и Путин лично совершенно не интересует", – отметил Пугачев.

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