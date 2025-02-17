Помощник президента Николай Патрушев заявил, что якобы "антироссийская и проукраинская повестка дня, которая продвигалась на конференции в Мюнхене, показал растущий раскол в стране западников". Его слова цитируют русские пропагандисты

Николай Патрушев (фото из открытых источников)

"Одна из групп западных стран будет до изнеможения помогать Киеву, другая станет нейтральной, а третья создаст коалицию против неонацизма",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Мюнхене Зеленский отказался от соглашения с США по поводу полезных ископаемых. Американские чиновники, встречавшиеся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, выдвинули предложение подписать документ, касающийся минеральных ресурсов Украины.

Согласно этому документу США получили бы в собственность половину будущих минеральных ресурсов страны, однако украинский президент ответил на это предложение отказом. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на заявления представителей Конгресса.

"Несколько конгрессменов в Мюнхене рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставлял США право на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался подписывать этот документ", — отметил журналист The Washington Post Джош Рогин в социальной сети.

Также "Комментарии" писали о том, что Небензя набросился на Европу с оскорблениями и сказал, когда закончится война в Украине. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, приход к власти представителей Республиканской партии в США привел к появлению шансов на то, что горячая фаза конфликта в Украине может закончиться.

"Была упущена возможность превращения Украины в цивилизованное государство, где уважение прав всех граждан осуществляется без какой-либо дискриминации по политическим, языковым или национальным признакам", — заявил Небензя.

