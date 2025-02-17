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Лиля Воробьева
Помощник президента Николай Патрушев заявил, что якобы "антироссийская и проукраинская повестка дня, которая продвигалась на конференции в Мюнхене, показал растущий раскол в стране западников". Его слова цитируют русские пропагандисты
Николай Патрушев (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Мюнхене Зеленский отказался от соглашения с США по поводу полезных ископаемых. Американские чиновники, встречавшиеся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, выдвинули предложение подписать документ, касающийся минеральных ресурсов Украины.
Согласно этому документу США получили бы в собственность половину будущих минеральных ресурсов страны, однако украинский президент ответил на это предложение отказом. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на заявления представителей Конгресса.
Также "Комментарии" писали о том, что Небензя набросился на Европу с оскорблениями и сказал, когда закончится война в Украине. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, приход к власти представителей Республиканской партии в США привел к появлению шансов на то, что горячая фаза конфликта в Украине может закончиться.
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