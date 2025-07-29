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Боится бунтов в РФ: известная кремлевская пропагандистка запаниковала из-за атак украинских дронов

Российские пропагандисты начинают догадываться об одной из целей атак Украины на РФ.

29 июля 2025, 19:50
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Лиля Воробьева

Украинские беспилотники все чаще атакуют стратегически важные объекты на территории России, что влечет за собой панику среди кремлевских пропагандистов. На фоне постоянных ударов по тыловым регионам РФ российские медиа откровенно говорят о страхе перед возможными бунтами в обществе.

Боится бунтов в РФ: известная кремлевская пропагандистка запаниковала из-за атак украинских дронов

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал фрагмент эфира российского телевидения, где главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян публично возмущалась массированными атаками беспилотников и их последствиями для страны-агрессора.

"Они (украинцы – ред.) пытаются создать бунт у нас. Зачем они устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? На этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, но огромное количество беспилотников. Вот зачем это все? Какая в этом военная тактика?" – заявила Симоньян.

Впрочем, уже через мгновение она сама ответила на собственный вопрос, допустив, что цель Украины — дестабилизация внутренней ситуации в России. По словам Симоньян, "украинский режим" стремится расшатать российское общество, сделав его более "политизированным в другую сторону".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандисты РФ обезумевают из-за удара по Мариновке . Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по российскому военному аэродрому Мариновка, расположенному в Волгоградской области на расстоянии примерно 500 километров от украинских позиций.

В результате операции были уничтожены два самолета Су-34, еще два — получили повреждения. Об ударе также сообщил российский военный Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на темах тактической авиации.



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