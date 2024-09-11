Диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители во время поездки в Турцию.

Путин в очередной раз отложил визит в Турцию. Фото из открытых источников

Источники издания Middle East Eye рассказали, что Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, поскольку опасается, что Украина сможет атаковать его самолет. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского диктатора в Анкару был отложен.

Как отмечает издание, требование РФ выполнить сложно, поскольку в Турции расположены системы ПВО НАТО, которые могут воспринять российские истребители как враждебные цели. Источник издания рассказал, что Турция не планирует отключать или изменять комплексы ПВО ради визита Путина.

Кроме того, пишет издание, российские официальные лица жалуются на гостиницы, поскольку три самых больших гостиниц в Анкаре принадлежат американцам. По данным источников, в России считают, что подобные гостиницы опасны для российского диктатора. По их словам, россияне поднимали вопрос о предоставлении Путину правительственного гостевого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области. Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.