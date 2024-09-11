logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Боится, что Украина собьет самолет: СМИ рассказали, почему Путин откладывает визит в Турцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Боится, что Украина собьет самолет: СМИ рассказали, почему Путин откладывает визит в Турцию

Российский диктатор хочет, чтобы его самолет в Турцию сопровождали истребители

сегодня, 00:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители во время поездки в Турцию.

Боится, что Украина собьет самолет: СМИ рассказали, почему Путин откладывает визит в Турцию

Путин в очередной раз отложил визит в Турцию. Фото из открытых источников

Источники издания Middle East Eye рассказали, что Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, поскольку опасается, что Украина сможет атаковать его самолет. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского диктатора в Анкару был отложен.

Как отмечает издание, требование РФ выполнить сложно, поскольку в Турции расположены системы ПВО НАТО, которые могут воспринять российские истребители как враждебные цели. Источник издания рассказал, что Турция не планирует отключать или изменять комплексы ПВО ради визита Путина.

Кроме того, пишет издание, российские официальные лица жалуются на гостиницы, поскольку три самых больших гостиниц в Анкаре принадлежат американцам. По данным источников, в России считают, что подобные гостиницы опасны для российского диктатора. По их словам, россияне поднимали вопрос о предоставлении Путину правительственного гостевого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области. Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.middleeasteye.net/news/putin-demands-russian-fighter-jet-escorts-visit-turkey
Теги:

Новости

Все новости