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Боится диверсий на 9 мая: Путин вводит беспрецедентные меры безопасности в Москве

Мобильные операторы РФ подтвердили блокировку мобильной связи и интернета

5 мая 2025, 15:55
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Лиля Воробьева

5 мая жители Москвы и Подмосковья массово жаловались на перебои в работе мобильного Интернета и связи. Причиной тому стали мероприятия по подготовке к параду, который состоится 9 мая. Об этом сообщают российские СМИ.

Боится диверсий на 9 мая: Путин вводит беспрецедентные меры безопасности в Москве

9 мая в РФ (фото из открытых источников)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала посылать москвичам SMS-сообщения.

"Возможны ограничения доступа к интернету в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", – говорилось в сообщениях.

Согласно сообщениям российских СМИ, ограничения могут быть связаны с тренировками боевой авиации, выполняющей фигуры высшего пилотажа и "рисующей в небе триколор".

Прессслужба оператора "Билайн" подтвердила факт блокировки мобильной связи и доступа к интернету. В компании отметили, что сервисы могут быть временно недоступны по причинам, не зависящим от оператора.

Боится диверсий на 9 мая: Путин вводит беспрецедентные меры безопасности в Москве - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 9 мая в России и на оккупированных территориях возможны теракты . Агенты партизанского движения "АТЕШ" из разных силовых структур РФ передают информацию о том, что российские спецслужбы планируют провокации на 9 мая с целью обвинить в них сопротивление путинскому режиму. Речь идет о возможных терактах против мирного населения как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Это классическая методика ФСБ, к которой они уже неоднократно прибегали. Их цель — создать картинку для пропаганды, усилить репрессии и дискредитировать все движения сопротивления, в том числе и "АТЕШ". Мы заявляем официально: движение "АТЕШ" действует исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры. Мы не воюем с миром. боится нас и пытается очернить нас", – отметили в партизанском движении.



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