Кремлевский диктатор Владимир Путин не выходит на улицу без полка охраны, вооруженной до зубов. Раньше ходили легенды, что всегда при нем чемоданчик с ядерной кнопкой, теперь времена изменились и путинские охранники вооружились несколько иным, более эффективным видом защиты русского тирана.

Боится умереть: что обнаружили у охраны Путина

Так, специалист по средствам радиоэлектронной борьбы Сергей "Флэш" Бескрестнов заметил, что охрана российского правителя носит с собой FPV-перехватчик против ударных беспилотников, которые теперь тоже атакуют российские города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в СНБО призывали "добить Путина уже сейчас". Во время российской атаки на Украину над столицей Литвы во второй раз за всю войну в Украине пролетел вражеский ударный БПЛА. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что это один из сигналов, что Россия готовится к войне с НАТО.

"Помню, как отдельные представители стран Балтии на мое "на вас нападут за 4-6 лет" говорили — нет, что вы придумываете. Вот вам пролет российского дрона над столицей Литвы. НАТО, безопасность. россияне из кндр готовятся. А готовится ли НАТО — вопрос. Самое время наконец-то готовиться, или добить путина вместе уже сейчас", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Также "Комментарии" писали, что зона атак дронов вглубь от фронтов нашей страны выросла до 20-40 километров. По некоторым глубинным дорогам в день насчитывается до 50 ударов дронами. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, от этого всего страдают не только военные, но и мирные жители. FPV или другой БПЛА противника, не найдя военную машину, без раздумий атакует гражданских.