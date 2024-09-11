Боксер-депутат с РФ придумал, как отомстить Чехии за поддержку Украины

Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев призвал к запрету чешского пива в России. В своем Telegram-канале Валуев выразил возмущение тем, что Чехия, по его словам, помогает Украине в войне, в частности, снабжая оружием, которое используют для обстрелов российских городов, таких как Белгород. Депутат считает, что покупка чешского пива противоречит интересам России, поскольку это поддерживает бюджет Чехии, помогающей Вооруженным силам Украины.

Николай Валуев (фото из открытых источников)

Валуев также добавил, что, по его мнению, российское пиво по качеству не уступает чешскому и нет необходимости его импортировать. Эти заявления продолжают линию риторики российских политиков в отношении стран, поддерживающих Украину в условиях войны.

"Я уже писал здесь, что пиво их (и по рецепту тоже) козлиное во всех смыслах. Наши уже давно варят не хуже. Но любое упоминание о чехах и чешском пиве, тем более его питье, сегодня после обстрелов их оружием российских городов не вяжется со здравым смыслом", — написал Валуев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Чехии сделали заявление о войне. Западные партнеры должны снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Украинцы имеют право защищаться так, как считают нужным. Ведь ключевое то, что Киев в этой войне выступает в роли жертвы и ведет оборону, а не нападает на соседнюю страну. Такую позицию озвучил начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка. Аэродромы, с которых взлетают российские истребители для бомбардировок, находятся в зоне досягаемости существующего оружия. И западные союзники могут помочь Украине оградить мирных жителей от ударов, считает Ржегка.