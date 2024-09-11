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Боксер-депутат с РФ придумал, как отомстить Чехии за поддержку Украины

Валуев хочет ударить по чешскому пиву

сегодня, 16:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев призвал к запрету чешского пива в России. В своем Telegram-канале Валуев выразил возмущение тем, что Чехия, по его словам, помогает Украине в войне, в частности, снабжая оружием, которое используют для обстрелов российских городов, таких как Белгород. Депутат считает, что покупка чешского пива противоречит интересам России, поскольку это поддерживает бюджет Чехии, помогающей Вооруженным силам Украины.

Боксер-депутат с РФ придумал, как отомстить Чехии за поддержку Украины

Николай Валуев (фото из открытых источников)

Валуев также добавил, что, по его мнению, российское пиво по качеству не уступает чешскому и нет необходимости его импортировать. Эти заявления продолжают линию риторики российских политиков в отношении стран, поддерживающих Украину в условиях войны.

"Я уже писал здесь, что пиво их (и по рецепту тоже) козлиное во всех смыслах. Наши уже давно варят не хуже. Но любое упоминание о чехах и чешском пиве, тем более его питье, сегодня после обстрелов их оружием российских городов не вяжется со здравым смыслом", — написал Валуев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Чехии сделали заявление о войне. Западные партнеры должны снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Украинцы имеют право защищаться так, как считают нужным. Ведь ключевое то, что Киев в этой войне выступает в роли жертвы и ведет оборону, а не нападает на соседнюю страну. Такую позицию озвучил начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка. Аэродромы, с которых взлетают российские истребители для бомбардировок, находятся в зоне досягаемости существующего оружия. И западные союзники могут помочь Украине оградить мирных жителей от ударов, считает Ржегка.



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Источник: https://t.me/nickvaluev/21318
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