Болезнь Кадырова прогрессирует, он готовит преемника: кому достанется его кресло, состояние и бизнес

Состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова, по сообщениям "Новой газеты Европа", ухудшается, и это подтолкнуло его к активизации процесса передачи власти. По информации издания, Кадыров уже принял свой диагноз и начал последовательную подготовку преемника — в частности укрепляет позиции своих детей и близких кланов.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

В 2023 году его состояние стабилизировалось, однако в начале 2024-го он отменил традиционную поездку в Москву и вместо этого был госпитализирован в частную клинику "Аймед", принадлежащую его жене. Чтобы скрыть госпитализацию, его команда организовала инсценированный визит Кадырова на строительство микрорайона имени Путина.

После короткого появления на публике он снова исчез из виду. С тех пор, начиная с февраля, Кадыров большую часть времени проводит в клинике, редко появляется на людях и передвигается только санитарным вертолетом. Фактическое руководство регионом перешло к премьер-министру Магомеду Даудову. Его собственная активность ограничивается только соцсетями.

Изменения также произошли в его ближайшем кругу: дочь Айшат неожиданно покинула должность вице-премьера, а вместе с ней еще две дочери, Хутмат и Хадижат. В то же время, началось переоформление бизнес-активов на родственников, вероятно, для обхода законодательных ограничений на предпринимательскую деятельность для госслужащих.

Несмотря на наличие 14 детей, внимание Кадыров сосредоточил на дочери Айшат и 17-летнем сыне Адаме, которого считают вероятным преемником. В настоящее время главная цель Кадырова — обеспечить непрерывность власти и сохранить за семьей контроль над силовыми структурами и бизнесом, получив поддержку Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что росСМИ выяснили страшный диагноз Кадырова . Назначенный кремлевским режимом глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен — у него некроз поджелудочной, не оставляющий надежд на его выздоровление.

Как сообщает российское издание "Новая газета. Европа", "перед Кремлем стоит серьезная проблема — как безболезненнее всего подготовиться в самом сложном регионе России к смене власти, которая может состояться уже в ближайшее время". Уточняют, что диагноз "некроз поджелудочной железы" Кадырова впервые был диагностирован в январе 2019 года. В то время глава Чечни не скрывал, что должен уйти в отпуск в связи с временной нетрудоспособностью. Он сообщил о несерьезном недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня".