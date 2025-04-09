Больше недели не появлялся на публике: куда девался Путин

Владимира Путина уже больше недели не видели на публике. В последний раз его появление фиксировалось более восьми дней назад.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На это обратила внимание редакция ресурса "Ateo". Это уже второе исчезновение президента России с начала 2025 года.

По состоянию на данный момент официальных комментариев от Кремля по поводу его отсутствия нет.

Подобные ситуации случались и раньше. В частности, в марте 2015 года Путин исчез из публичного пространства на десять дней — с 5 по 15 марта. Его прессслужба тогда заявила, что он находится в Ново-Огарево и работает по напряженному графику. В то же время в медиа появлялись версии о возможной болезни, смерти или даже рождении ребенка. Западные СМИ, в частности The Guardian, предполагали, что президент мог заболеть простудой, но официального подтверждения этого не было.

Еще один подобный случай произошел в ноябре 2024 года – Путин не появлялся на публике с 8 по 19 ноября. Последний раз его видели 7 ноября на Валдайском форуме, где он поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США. В его отсутствие российские власти выражали ядерные угрозы, а Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности, говорил о возможной войне. В этот период независимые медиа, в частности Daily Record, предполагали, что часть выступлений президента транслировалась в записи. Никакого официального объяснения со стороны Кремля тогда также не было предоставлено.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России растет социальное напряжение . Политика российского диктатора Владимира Путина обостряет экономический кризис в РФ. Россияне не выдерживают – некоторые начинают протестовать. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что указывает на углубление кризиса в РФ.

Отмечается, что в Пермском крае РФ сотрудники Александровского машиностроительного завода перестали выходить на работу из-за трехмесячной задолженности по зарплате. Завод специализируется на производстве горношахтной и горнорудной техники. Из-за протеста, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, часть цехов завода пришлось остановить.