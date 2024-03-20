Боррель предлагает за российские деньги купить Украине оружие: Кремль начал запугивать

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель предложил странам-членам Евросоюза направить сверхприбыли с обездвиженных активов РФ на приобретение оружия для Украины. Об этом он сообщил в сети X.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что на основе этого предложения Европейский Совет должен поддержать решение об использовании непредвиденных активов из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

"90% будут распределены через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС", – сообщил Боррель.

Он также заявил, что с нетерпением ожидает скорого одобрения Европейским Советом этого предложения.

"Это продемонстрирует единство ЕС и обязательство поддерживать Украину и ее народ", — отметил Боррель.

На это предложение отреагировали в Кремле, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости", — заявил, что это еще одно заявление Борреля, которое идет "в русле движения в сторону разрушения юридических принципов европейского и международного права".

По его словам, в Европе осознают о том, какие "убытки могут принести подобные решения и для их экономики, и для их имиджа как надежных гарантов неприкосновенности собственности".

Также Песков добавил, что страны, которые примут подобные решения, станут "объектами судебного преследования на многие десятилетия".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Борель назвал последствия для Европы в случае поражения Украины . Российский диктатор Владимир Путин не остановится, если победит в Украине. Он готов пожертвовать своей армией и народом, чтобы удержаться у власти. Такое заявление в интервью эстонскому изданию EFE сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.