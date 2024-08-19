Британская разведка узнала, какой мессенджер решила заблокировать Москва

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Кравцев Сергей
Российские власти блокируют возможности коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Блокировка Москвой мессенджера Signal. Фото из открытых источников
Британские разведчики отмечают, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал использование зашифрованного мессенджера Signal в стране. Официальное обоснование заключается в том, что это делается для "предотвращения использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".
Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для обхода всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, в первую очередь Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) ФСБ.
По данным британкой разведки, в этом контексте ограничение Signal, вероятно, направлено на расширение возможностей российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму.
Signal – это приложение для обмена сообщениями. Все сообщения зашифрованы от устройства к устройству: Это означает, что только отправитель и получатель могут прочитать сообщение. Код Signal доступен для общественности.
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