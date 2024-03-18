Буданов отреагировал на победу Путина на "выборах" в России: показывает себя слабаком

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Slava Kot
Российская Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты президентских выборов в России. После обработки 99,52% избирательных бюллетеней Путин якобы получил 87% голосов поддержки. На выборы в России отреагировал руководитель ГУР Кирилл Буданов, назвавший Путина слабаком.
Буданов назвал Путина слабаком. Фото из открытых источников
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждает, что, несмотря на голосование в России, его результатам не следует доверять, а сами выборы следует считать нелегитимными.
Буданов считает, что на выборах в России было испорчено такое количество урн и бюллетеней, что это, вероятно, самый высокий показатель во всем мире. Руководитель ГУР отмечает, что российский диктатор Владимир Путин показал себя на этих выборах слабаком.
По словам Буданова, такая ситуация ослабляет Путина и Россию, а Украина должна воспользоваться этой возможностью.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов прокомментировал заявления российских повстанцев о возможности обмена Теткино на Мелитополь.
Также "Комментарии" писали о Путине, которого поздравили с победой в первый день выборов.
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