Буданов отреагировал на победу Путина на "выборах" в России: показывает себя слабаком

Российская Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты президентских выборов в России. После обработки 99,52% избирательных бюллетеней Путин якобы получил 87% голосов поддержки. На выборы в России отреагировал руководитель ГУР Кирилл Буданов, назвавший Путина слабаком.



Буданов назвал Путина слабаком. Фото из открытых источников

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждает, что, несмотря на голосование в России, его результатам не следует доверять, а сами выборы следует считать нелегитимными.

"Какой бы результат ни написал российский ЦИК – это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях. Большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их", — говорит Буданов.

Буданов считает, что на выборах в России было испорчено такое количество урн и бюллетеней, что это, вероятно, самый высокий показатель во всем мире. Руководитель ГУР отмечает, что российский диктатор Владимир Путин показал себя на этих выборах слабаком.

"Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, не способным обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами. Слабость — это то, чего он больше всего боится", – объясняет Буданов.

По словам Буданова, такая ситуация ослабляет Путина и Россию, а Украина должна воспользоваться этой возможностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов прокомментировал заявления российских повстанцев о возможности обмена Теткино на Мелитополь.

Также "Комментарии" писали о Путине, которого поздравили с победой в первый день выборов.