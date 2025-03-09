"Будет еще один Мариуполь": в какие страны планирует вторжение Россия

Если Европа не прибегнет к немедленным действиям, то российский диктатор Владимир Путин вторгнется в европейские страны, где устроит массовую резню, заявил Ричард Ширрефф, занимавший пост заместителя Верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе.

РФ планирует агрессию против Балтии. Фото из открытых источников

Он заявил, что опасается за будущее европейских стран, если они не смогут создать эффективную систему сдерживания.

Экс-командующий предупредил, что если Путин получит желаемое в Украине через соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, это фактически приведет к ее капитуляции. Далее РФ двинется в Молдову, Грузию и Румынию, вмешавшись в их выборы и поставив у власти своих марионеток.

После этого, считает бывший чиновник НАТО, Путин переключится на Литву, Латвию и Эстонию. Он прогнозирует ужасную картину, как будет выглядеть нападение России на эти страны. По его словам, страны Балтии станут "ещё одним Мариуполем".

"Когда Россия нападает, нападение выглядит как то, что мы видели в украинском городе Мариуполе. Это сродни депортации детей, изнасилованию женщин и массовому убийству мирных жителей. Вот что происходит, когда Россия нападает. Сначала будут ракеты, а потом войска", — заявил Ричард Ширрефф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.