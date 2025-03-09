logo

BTC/USD

82765.49

ETH/USD

2043.17

LTC/USD

96.49

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Будет еще один Мариуполь": в какие страны планирует вторжение Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

"Будет еще один Мариуполь": в какие страны планирует вторжение Россия

Россия попытается захватить страны Балтии и Молдову

сегодня, 17:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Если Европа не прибегнет к немедленным действиям, то российский диктатор Владимир Путин вторгнется в европейские страны, где устроит массовую резню, заявил Ричард Ширрефф, занимавший пост заместителя Верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе.

"Будет еще один Мариуполь": в какие страны планирует вторжение Россия

РФ планирует агрессию против Балтии. Фото из открытых источников

Он заявил, что опасается за будущее европейских стран, если они не смогут создать эффективную систему сдерживания.

Экс-командующий предупредил, что если Путин получит желаемое в Украине через соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, это фактически приведет к ее капитуляции. Далее РФ двинется в Молдову, Грузию и Румынию, вмешавшись в их выборы и поставив у власти своих марионеток.

После этого, считает бывший чиновник НАТО, Путин переключится на Литву, Латвию и Эстонию. Он прогнозирует ужасную картину, как будет выглядеть нападение России на эти страны. По его словам, страны Балтии станут "ещё одним Мариуполем".

"Когда Россия нападает, нападение выглядит как то, что мы видели в украинском городе Мариуполе. Это сродни депортации детей, изнасилованию женщин и массовому убийству мирных жителей. Вот что происходит, когда Россия нападает. Сначала будут ракеты, а потом войска", — заявил Ричард Ширрефф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/33699363/putin-repeat-ukraine-invades-baltics-nato/
Теги:

Новости

Все новости