Будет ли продолжение войны: что сказал Путин россиянам в новогоднем обращении

Кремлевский диктатор Владимир Путин из Кремля уже поздравил жителей Камчатки и Чукотки с Новым годом. В своем обращении он назвал 2024 год периодом, наполненным многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями.

Владимир Путин

"Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности", — заявил Путин.

При этом он признал, что России еще предстоит еще очень многое решить.

"Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести", — заявил Путин.

Также он вспомнил о российских военных, которые ведут немотивированную войну против Украины. Он назвал их героями, которые защищают Россию. Правда, кремлевский диктатор не уточнил от кого, ведь на Россию никто не нападал, это она вторглась в Украину. При этом Путин заявил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.

"Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов", — заявил Путин.

Кремлевский диктатор также пожелал каждому дому благополучия и процветания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях Путин согласится на переговоры с Украиной о прекращении войны.



