logo

BTC/USD

82517.50

ETH/USD

1783.71

LTC/USD

82.87

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

45.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Будет ли разговор Трампа и Путина: в Кремле ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли разговор Трампа и Путина: в Кремле ответили

В графике Путина нет разговора с Трампом, заявил Песков.

сегодня, 13:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных переговорах между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в настоящее время общение между лидерами обеих стран не планируется.

Будет ли разговор Трампа и Путина: в Кремле ответили

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопросы местных журналистов относительно информации о переговорах Путина и Трампа, которые якобы должны состояться в ближайшее время. По его словам, в графике российского диктатора пока нет пунктов о переговорах с Трампом.

"В ближайшие дни не планируется. Пока что в графике нет" — ответил Песков.

Издание Politico опубликовало материал, в котором прогнозировало, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны провести разговор в конце этой недели или в начале следующей. Одной из тем переговоров должна быть война в Украине, в частности введение временного перемирия на которое согласился Киев, однако Москва выдвинула ряд своих условий.

"РФ продолжает обсуждать нюансы возможного прекращения огня", – добавил Песков.

В 2025 году Владимир Путин и Дональд Трамп дважды совершали телефонный звонок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые пошлины США, которые ввел Трамп против 260 стран и территорий, но миновал Россию. По словам Пескова, иностранные компании могут зайти на российский рынок, чтобы компенсировать тарифы, введенные Соединенными Штатами.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп обвинил Европу в "охоте на ведьм" и поддержал поклонницу России лидера ультраправой группировки Франции Марин Ле Пен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20250404/peskov-2009304288.html
Теги:

Новости

Все новости