Будет ли разговор Трампа и Путина: в Кремле ответили

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных переговорах между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в настоящее время общение между лидерами обеих стран не планируется.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопросы местных журналистов относительно информации о переговорах Путина и Трампа, которые якобы должны состояться в ближайшее время. По его словам, в графике российского диктатора пока нет пунктов о переговорах с Трампом.

"В ближайшие дни не планируется. Пока что в графике нет" — ответил Песков.

Издание Politico опубликовало материал, в котором прогнозировало, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны провести разговор в конце этой недели или в начале следующей. Одной из тем переговоров должна быть война в Украине, в частности введение временного перемирия на которое согласился Киев, однако Москва выдвинула ряд своих условий.

"РФ продолжает обсуждать нюансы возможного прекращения огня", – добавил Песков.

В 2025 году Владимир Путин и Дональд Трамп дважды совершали телефонный звонок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые пошлины США, которые ввел Трамп против 260 стран и территорий, но миновал Россию. По словам Пескова, иностранные компании могут зайти на российский рынок, чтобы компенсировать тарифы, введенные Соединенными Штатами.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп обвинил Европу в "охоте на ведьм" и поддержал поклонницу России лидера ультраправой группировки Франции Марин Ле Пен.