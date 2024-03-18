Будут ли поздравления: как мир реагирует на «победу» Путина на выборах в России

Как передает портал "Комментарии", в цивилизованных западных странах намекнули, что Кремлю не стоит ждать официальных поздравлений после "победы" на президентских выборах в России Путина, которые превратились в фарс и имитацию демократического процесса. В частности, в Германии заявили, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, а их результаты никого не удивляют.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права", — говорится в заявлении Федерального министерства иностранных дел в микроблоге X.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер не направит диктатору Путину письмо с поздравлением по поводу "победы" на выборах.

"Письма Путину не будет", — заявила Tagesspiegel его пресс-секретарь Серстин Гаммелин.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы.

"В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора для избирателей и отсутствия независимого наблюдения ОБСЕ", — написал он в X.

В Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, не позволяющих ему сделать свободный и демократический выбор.

"Особого осуждения заслуживает незаконное решение Кремля провести выборы на временно оккупированной территории Украины. Это демонстративное нарушение международного права, в том числе Устава ООН, и его можно рассматривать только как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Польша не признает и никогда не примет проведение и результаты "выборов", проведенных на этих территориях", — говорится в заявлении.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс коротко написал в X: "Выборы. Какие выборы?".

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин набрал почти 90% на выборах: появилась реакция Зеленского.



