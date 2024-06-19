Будут жесткие наказания. Кремль пригрозил владельцам военных заводов

Российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа.

Власти РФ пригрозили владельцам военных предприятий. Фото из открытых источников

"Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам министра, работа российского ВПК в общенациональном масштабе переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

Антон Алиханов отметил, что после начала войны против Украины к поставкам широкой номенклатуры комплектующих на российские военные заводы было привлечено около 850 предприятий, ранее вообще не взаимодействующих с военной сферой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, он потеряет все.