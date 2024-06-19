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Будут жесткие наказания. Кремль пригрозил владельцам военных заводов

Кремль пригрозил отбирать у владельцев военные заводы за срыв государственных заказов

19 июня 2024, 23:13
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа.

Будут жесткие наказания. Кремль пригрозил владельцам военных заводов

Власти РФ пригрозили владельцам военных предприятий. Фото из открытых источников

"Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам министра, работа российского ВПК в общенациональном масштабе переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

Антон Алиханов отметил, что после начала войны против Украины к поставкам широкой номенклатуры комплектующих на российские военные заводы было привлечено около 850 предприятий, ранее вообще не взаимодействующих с военной сферой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, он потеряет все.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/23208
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Обсуждения

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Ігор

19 июня 2024, 22:36

Людей не вистачає тому і зриви замовлень. Там вся економіка у три зміни працює без вихідних. В нас тихе застійне болото. Вже ціле покоління виростає і не знає що таке розвиток нічні гуляння наявність енергії гарні відпочинки масові, що таке літаки, а головне як це коли уся сім'я разом і ракети на тебе не падають. Сучасні терпіли ростуть. І ніхто нічого не робить всі чекають що корумпований Фюрер навипрошує і половину з цього вкраде. Чуже, неконтрольоване легше вкрасти ніж те, за чим власник слідкує.


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