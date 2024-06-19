Будут жесткие наказания. Кремль пригрозил владельцам военных заводов

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Марьян Ощановский
Российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа.
Власти РФ пригрозили владельцам военных предприятий. Фото из открытых источников
По словам министра, работа российского ВПК в общенациональном масштабе переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.
Антон Алиханов отметил, что после начала войны против Украины к поставкам широкой номенклатуры комплектующих на российские военные заводы было привлечено около 850 предприятий, ранее вообще не взаимодействующих с военной сферой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, он потеряет все.
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Ігор
19 июня 2024, 22:36
Людей не вистачає тому і зриви замовлень. Там вся економіка у три зміни працює без вихідних. В нас тихе застійне болото. Вже ціле покоління виростає і не знає що таке розвиток нічні гуляння наявність енергії гарні відпочинки масові, що таке літаки, а головне як це коли уся сім'я разом і ракети на тебе не падають. Сучасні терпіли ростуть. І ніхто нічого не робить всі чекають що корумпований Фюрер навипрошує і половину з цього вкраде. Чуже, неконтрольоване легше вкрасти ніж те, за чим власник слідкує.