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Бумеранг в действии: в России исчез вертолет Ми-8 с двумя десятками людей на борту

Российские пропагандисты пишут, что экипаж не сообщал о проблемах перед вылетом

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

Российский вертолет Ми-8 пропал на Камчатке в субботу, 31 августа. На борту могли находиться более 20 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Бумеранг в действии: в России исчез вертолет Ми-8 с двумя десятками людей на борту

Российский вертолет Ми-8. Фото: из открытых источников

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро". Утром он вылетел с площадки в районе вулкана Вачкажец на Камчатке и практически сразу скрылся с радаров.

По предварительным данным, на борту могут находиться 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров.

Российские СМИ пишут, что экипаж не сообщал о проблемах перед вылетом.

На поиски вертолета вылетел другой борт, еще один Ми-8, также наземная группа спасателей готовятся к отправке в район, где пропал вертолет.

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