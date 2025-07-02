В России, продолжающей агрессивную войну против Украины, на фоне экономических трудностей участились забастовки работников промышленных предприятий.

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По информации СЗРУ, российские рабочие все чаще сталкиваются с задержками заработной платы, вынужденными отпусками, массовыми сокращениями персонала и переходом на 4-дневную рабочую неделю.

В частности, недавно забастовки прошли на предприятии ЗапсибГазпром-Газификация на Камчатке, на шахте Спиридоновская в Кемеровской области, а также на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

Разведка подчеркивает, что экономический кризис особенно отразился на угледобывающей, строительной, металлургической отраслях, а также по производству сельскохозяйственной техники.

В то же время в Кремле пытаются скрыть масштабы протестного движения, блокируя социальные сети, ограничивая интернет-доступ и вводя строгую цензуру в СМИ. В СЗРУ считают, что власти РФ опасаются, что даже локальные забастовки могут спровоцировать волну массовых протестов по всей стране.

Также разведка напоминает: 69% секторов российской экономики находятся в состоянии стагнации, а чиновники из окружения Путина оказывают давление на Центробанк из-за снижения доходности.

Ранее политический эксперт Тарас Загородний пояснил, что у РФ совсем другое отношение к наемникам и мобилизованным: несмотря на финансовые выплаты, солдатские бунты почти исчезли из-за жесткого подавления. реальная политическая оппозиция, которой фактически нет.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия активизировала наступательные операции сразу в двух направлениях в Украине, заставляя Киев задействовать ценные резервы и создавая угрозу расширения боевых действий на другие регионы, сообщает The Independent.