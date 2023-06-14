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Бумеранг возвращается: после Владивостока в России затопило дождями еще один город

После Владивостока в стране-агрессоре затопило дождями и Сочи

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

После того, как российские войска подорвали Каховскую ГЭС, сначала российский Владивосток накрыли затяжные ливни, а теперь очередь дошла и до Сочи. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на росСМИ.

Бумеранг возвращается: после Владивостока в России затопило дождями еще один город

Сочи накрыл сильный ливень. Фото: из открытых источников

Так, из-за дождей вышла из берегов река Мацеста. В результате затопило автомобили, придомовые территории и помещения на цокольных и первых этажах.


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По информации местной власти, в районе реки ночью за час выпало не менее 15 мм осадков. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что якобы пострадавших из-за затопления нет, но подтоплены дома на шести улицах и дороги, поврежден газопровод. Также, согласно решению местной власти, в городе не работают пляжи.                                                                                                                                 

Тем временем погода в Сочи не улучшается и осадки еще ожидаются. Власти предупредили, что могут быть новые подтопления.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже больше недели с подрыва дамбы Каховской ГЭС. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что почти два десятка стран поддержали украинское государство, гуманитарную помощь Украине. Расшевелились, наконец, и международные организации. Похоже, выстраивается консенсус и касательно того, что к трагедии причастна российская оккупационная армия. Какие выводы можно сделать, спустя неделю после случившегося? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты рассказали, как будут восстанавливать почвы, после катастрофы на Каховской ГЭС.




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